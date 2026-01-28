Facebook Instagram
Basta colocar isto dentro do armário para acabar com a humidade e cheiro a mofo da roupa (e não é um desumificador)

IOL
Há 2h e 53min
Humidade e bolor nas paredes: esta espuma poderosa do Pingo Doce resolve em 10 minutos

O cheiro a humidade na roupa guardada é um problema comum em muitas casas, sobretudo em armários pouco ventilados. Para além do desconforto causado pelo odor a “mofo”, a humidade pode danificar tecidos e favorecer o aparecimento de bolor. No entanto, há um truque simples, económico e natural que ajuda a resolver o problema sem recorrer a desumidificadores elétricos.

Segundo o site El Cronista, a solução passa por um ingrediente que quase todos têm em casa: arroz branco cru. Colocado em pequenos recipientes ou saquinhos de tecido dentro do armário, o arroz atua como um desumidificador natural, absorvendo a humidade do ambiente e ajudando a manter a roupa seca. Para melhores resultados, é aconselhável trocar o arroz a cada duas semanas.

Antes de aplicar este método, deve retirar toda a roupa do armário e deixá-lo arejar durante algumas horas, abrindo portas e janelas. Depois, basta distribuir os recipientes de arroz nos cantos ou nas zonas mais propensas à humidade.

Depois de controlada a humidade, pode ainda manter o armário com um cheiro agradável colocando pedaços de sabonete sólido ou essências secas nas gavetas e prateleiras, evitando sprays ou produtos líquidos. Um pequeno gesto que faz toda a diferença na conservação da roupa.

