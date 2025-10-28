A roupa não seca por causa da chuva? Saiba como remover o cheiro a humidade

Chegou a época do cheiro a mofo e estes sacos 'engolem' a humidade dos roupeiros

Já lhe aconteceu pegar na sua roupa depois de a tirar da corda, aproximá-la do nariz para sentir o cheiro a lavado e, em vez disso, sentir um odor desagradável? Infelizmente, isto é muito comum e a culpada é mesmo a humidade.

Em Portugal, muitas pessoas têm o hábito de secar a roupa ao ar livre, mas com a chuva é necessário recorrer ao estendal dentro de casa. O resultado? Peças que demoram mais tempo a secar e acabam por ficar com odores indesejados.

Quando a roupa fica húmida em espaços fechados e pouco ventilados, a água permanece nas fibras, criando um ambiente propício ao aparecimento de bolor e bactérias que provocam o mau cheiro. Felizmente, existem soluções simples que ajudam a contornar este problema.

Uma técnica muito eficaz é o chamado método do burrito. Basta colocar uma toalha seca sobre a peça húmida, enrolar as duas juntas e pressionar para que a toalha absorva o excesso de água. Este método é ideal para tecidos delicados ou que retêm mais humidade e ajuda a reduzir significativamente o tempo de secagem.

Outro cuidado importante é controlar a humidade dentro de casa. Para evitar bolor, o nível de humidade deve situar-se por volta dos 40%. Um desumidificador pode ser um grande aliado, funcionando algumas horas junto à roupa para reduzir o risco de odores.

Não deixe de lado também a limpeza da máquina de lavar. As borrachas da porta acumulam bolor e podem transferir odores para a roupa. Limpar regularmente esta zona ajuda a garantir que as peças saiam sempre frescas.

A circulação de ar é outro fator decisivo. Pendure a roupa com espaço entre as peças e, se necessário, utilize uma ventoinha para acelerar a secagem. E nunca guarde a roupa antes de estar completamente seca, pois é nessa altura que o cheiro a mofo mais facilmente se instala. Se o espaço for um problema, considere estendais de teto ou opções que não ocupem espaço.

A lavagem também influencia o cheiro da roupa. Use detergentes adequados, não sobrecarregue a máquina e, se quiser, adicione vinagre ou bicarbonato de sódio para eliminar odores e bactérias das fibras.

Por fim, os óleos essenciais podem ser grandes aliados para manter a roupa fresca. Pode adicioná-los na lavagem ou criar um spray caseiro para aplicar nas peças secas. Misturas como óleo de tea tree e ylang-ylang são recomendadas pelas suas propriedades antibacterianas e antimicrobianas, mas deve usar apenas algumas gotas, pois são muito concentradas.

Com estas dicas simples, consegue manter a sua roupa fresca e livre de odores, mesmo nos dias mais húmidos e chuvosos, sem grandes complicações.