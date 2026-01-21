Facebook Instagram
Dicas

Paredes escuras com humidade? Estes sprays de supermercado vão fazer com que pareça que pintou a casa

Humidade nos cantos da casa de banho que não desaparece com a limpeza habitual? Estes sprays são a solução

IOL
Há 37 min
Como se protegem os portugueses do frio e humidade entro de casa? É isto que se deve fazer

A humidade nas paredes é um dos problemas mais comuns nas casas mais antigas, o que muitas vezes deixam os cantos das casas sujos e a pintura das paredes acaba por ficar danificada. No entanto, já existem soluções práticas à venda em supermercados que prometem recuperar rapidamente o aspeto das paredes, sem necessidade de obras.

Entre os produtos mais elogiados pelos consumidores destacam-se três sprays anti-humidade: dois do Continente e um do Pingo Doce. Todos recebem boas avaliações pelas redes sociais por serem fáceis de aplicar, eficazes e capazes de melhorar visivelmente a aparência das paredes.

Estes sprays são uma solução prática para quem procura reduzir o impacto da humidade sem recorrer a trabalhos complicados ou caros, tornando a casa mais agradável e protegida.

Percorra a galeria acima e veja os melhores produtos que existem no mercado para deixar as paredes como novas e manter a casa confortável e mais higiénica.

 

RELACIONADOS
Como se protegem os portugueses do frio e humidade entro de casa? É isto que se deve fazer
Humidade e cheiro a mofo? Faça isto para acabar com o 'cheiro a antigo' da sua casa
Humidade nas paredes: arquiteto em Espanha explica o truque do papel de alumínio
Humidade nos cantos da casa de banho? Este produto da Mercadona faz milagres
Humidade e cheiro a mofo: das paredes ao frigorífico, a solução está nesta linha de supermercado
Mais Vistos
00:02:45
Dois às 10
Esta é a opinião do filho de 16 anos de Filipe Delgado no que toca à prestação do pai na “1.ª Companhia”
tvi
00:01:55
1ª Companhia
Falta de ar: Andrea sente-se mal em exercício matinal
tvi
00:02:18
1ª Companhia
Filipe ensina Noélia a cantar e o momento é hilariante
tvi
00:02:29
1ª Companhia
Filipe Delgado consegue alcançar um feito inédito e está relacionado com o Comandante!
tvi
Destaques IOL
Novidades
Esta loja de cerâmica vai estar a vender peças por apenas 1 euro durante o fim de semana
Saude
Este hábito comum a meio da manhã está a ser desaconselhado por especialistas
Salário líquido 2026
Simulador de salário líquido 2026: Saiba quanto vai receber
Mercadona
"Só usava Ajax ou Sonasol até ter descoberto este lava-chão": há mais um fenómeno da Mercadona