Imprensa espanhola destaca as "10 novidades mais mágicas do Norte de Portugal" a visitar até ao final do ano

Imprensa espanhola destaca dez cidades do Norte de Portugal que se transformam em verdadeiros cenários mágicos durante o Natal, com iluminação, mercados e atrações para toda a família
IOL
Hoje às 12:52
Experimentámos e brilhámos na decoração de Natal com o truque do varão de casa de banho

O jornal espanhol Metropolitano publicou recentemente um destaque sobre os destinos mais encantadores do Norte de Portugal durante a época natalícia, referindo dez locais que se transformam em autênticos cenários de magia e luz.

Segundo a imprensa espanhola, estas cidades e vilas têm vindo a investir cada vez mais na decoração e na programação de Natal para surpreender moradores e visitantes.“O Norte de Portugal oferece experiências únicas durante o Natal, combinando tradição, diversão e espetáculos de luz que encantam todas as idades”, escreve o Metropolitano, destacando o crescimento do turismo natalício na região.

Percorra a galeria acima e veja os elogios feitos pela imprensa espanhola às vilas iluminadas do norte.

