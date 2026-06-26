"Uma gota mata 50 baratas". Esqueça dos sprays: agora toda a gente fala deste gel

Baratas em casa? Estes três produtos da Mercadona vão ser a salvação para este verão (e custam menos de 3 euros)

Não deite as cascas de laranja fora: esta é a solução ideal para afastar os mosquitos de uma vez

Chegou ao Lidl a planta que afasta os mosquitos de uma vez

Chega ao Aldi o que precisávamos para afastar os mosquitos de uma vez durante a noite

Baratas em casa: especialistas alertam para ponto de entrada pouco conhecido

Chegou a época mais temida por quem odeia baratas. Mercadona tem três soluções à venda

Com a subida das temperaturas e a chegada dos dias mais quentes, torna-se mais comum o aparecimento de pragas no interior das habitações, em particular de baratas, que procuram ambientes quentes e húmidos para se reproduzirem.

Nas redes sociais há quem recomende um produto do Leroy Merlin: o Inseticida 5g ECOGEL Baratas, com um preço de 7,49 euros.

Trata-se de um produto destinado ao uso no interior das habitações, indicado para o tratamento e prevenção de infestações de baratas. Segundo a informação disponibilizada, actua directamente sobre este tipo de insecto e pode ser utilizado em zonas como cozinhas, casas de banho e outras áreas com maior humidade.

O ECOGEL é apresentado como uma solução dirigida ao controlo de pragas domésticas, sendo especialmente procurado nesta altura do ano, em que o aumento das temperaturas favorece a proliferação de insectos no interior das casas.