Estas são as três cores que nos tornam pessoas inteligentes, segundo a psicologia

De 405 para 172 euros no Prime Day: o robot que aspira e esfrega o chão está com mega desconto

A forma como nos vestimos pode revelar mais sobre nós do que imaginamos. Para além de estilo ou gosto pessoal, as cores que escolhemos transmitem emoções, influenciam a perceção dos outros e até podem estar associadas à inteligência. De acordo com especialistas em psicologia e colorimetria, existem três cores que se destacam entre as pessoas com maior quociente intelectual e saber escolhê-las pode fazer toda a diferença.

Em declarações ao site ABC, a especialista em liderança emocional, Sandra Burgos, explica que a colorimetria é uma ferramenta essencial na forma como nos apresentamos ao mundo. “Estuda a perceção física da cor e ajuda-nos a tomar decisões que criam harmonia e melhoram a nossa imagem”, afirma. Segundo a especialista, uma escolha inteligente de cores não só torna a aparência mais agradável, como também transmite credibilidade, equilíbrio e confiança.

O azul, o preto e as cores que melhor se adaptam ao tom de pele de cada pessoa são as preferidas entre indivíduos com traços de inteligência emocional e racional elevados.

O azul, por exemplo, remete ao céu e ao mar, sendo associado à estabilidade, à serenidade e à segurança. É uma cor que transmite confiança e calma, mas que, em excesso, pode também sugerir frieza ou distanciamento.

O preto, por sua vez, simboliza elegância e sofisticação. No entanto, quando usado constantemente, pode provocar a perceção de tristeza, rigidez ou autoridade em excesso. A psicóloga Ferreiro, citada pelo jornal ABC, alerta que “não é apenas o tom da roupa que define uma pessoa, mas o conjunto da aparência e a forma como se apresenta”. Segundo a especialista, o preto pode transmitir poder e controlo, mas também solidão ou melancolia, dependendo de como é usado.

A terceira “cor da inteligência” não é fixa. Depende do autoconhecimento e do tom de pele de cada pessoa. Para descobri-la, os especialistas recomendam a teoria das doze estações, que avalia o tom (frio ou quente), o valor (claro ou escuro) e a saturação (intensa ou suave). Pessoas com pele fria, por exemplo, tendem a favorecer-se com tons prateados, cinzentos e azulados, enquanto as de pele quente brilham com dourados, laranjas e castanhos.

Escolher as cores certas pode não só melhorar a aparência, como também refletir segurança, equilíbrio e autoconsciência, traços que, segundo a psicologia, são inerentes a pessoas inteligentes.