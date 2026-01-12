Este é o segredo para deixar os vidros das janelas brilhantes e sem manchas

Ao limpar as janelas, mesmo usando os produtos adequados, nem sempre se consegue um resultado perfeito. Muitas vezes ficam manchas ou aqueles riscos difíceis de eliminar. No entanto, existe um truque simples que deixa os vidros a brilhar e sem marcas.

Partilhado pelo site Vía País, o método é super simples: limpa-se o vidro com água e algumas gotas de detergente, usando uma esponja ou pano limpo, e, de imediato, seca-se com papel de jornal, que absorve o excesso de líquido e dá brilho à superfície, deixando-a completamente livre de marcas.

Os especialistas recomendam ainda para não exagerar na quantidade de detergente e realizar a limpeza em horários em que o sol não incida diretamente sobre os vidros, para prolongar o efeito e manter as janelas limpas por mais tempo.