Este truque é genial: basta fazer isto no seu look e já não vai passar frio nos jantares de Natal

Hoje às 14:40
Este mês é sinónimo de jantares de Natal com amigos e colegas de trabalho, e por mais frio que esteja, o look arrojado nunca pode faltar. No entanto, para quem sente mais frio, um simples top com blazer nem sempre é suficiente.

A criadora de conteúdos @luisa.randrade partilhou recentemente um truque incrível para se manter quente e elegante ao mesmo tempo. No seu vídeo, Luísa aparece com um conjunto sofisticado de calças e top. Antes de colocar o blazer, mostra o segredo para não passar frio sem comprometer o estilo:

Veste um casaco de malha e fecha o último botão atrás das costas. Assim, as mangas ficam aquecidas, e o blazer pode ser colocado por cima sem que o casaco apareça, mantendo o look completo e elegante.

Veja aqui o vídeo completo:

 

