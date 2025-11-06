Facebook Instagram
Este é o erro que toda a gente comete ao lavar a cara de manhã

Passar a cara por água ao acordar é um gesto quase automático, mas a maioria das pessoas fá-lo da forma errada
IOL
Hoje às 12:24
Passar a cara por água
Passar a cara por água
Foto: freepik
Quantas horas deve fazer de jejum intermitente? Nutricionista revela a duração ideal para ativar a autofagia

Muitos são os que, mal acordam, dirigem-se a casa de banho e passam a cara por água, mesmo que o banho venha depois. É um gesto quase automático, uma forma de despertar e limpar as impurezas do rosto. No entanto, a maior parte das pessoas faz esta prática da maneira errada.

De acordo com o site The Body Optimist, a escolha da temperatura da água pode parecer um detalhe sem importância, mas é precisamente aí que está o erro. Há quem prefira a água quente, acreditando que ajuda a abrir os poros e a limpar melhor a pele. Na verdade, o calor excessivo remove os óleos naturais que a protegem, deixando-a seca, irritada e mais vulnerável a agressões externas. A sensação de limpeza é momentânea, mas o resultado a longo prazo é uma pele fragilizada e sem brilho.

Do outro lado, estão os que optam pela água fria, acreditanto que é a melhor forma de tonificar o rosto e “fechar os poros”. Ainda que o frio possa dar uma sensação imediata de frescura e ajudar a reduzir o inchaço, não é eficaz a eliminar as impurezas acumulados durante a noite.

Segundo especialistas em dermatologia, o segredo está no equilíbrio: a água morna é a mais indicada. Nem demasiado quente, nem fria, ajuda a limpar a pele em profundidade sem a agredir, mantendo intacta a barreira cutânea natural. Para além disso, facilita a remoção de maquilhagem, poluição e oleosidade, preparando o rosto para os cuidados seguintes.

