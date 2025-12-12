Facebook Instagram
Dicas

Todos os dias ou dia sim, dia não: dermatologistas explicam a frequência ideal para lavar o cabelo

IOL
Há 1h e 26min
Lavar o cabelo FOTO Pexels
Usa os frascos de especiarias por cima do tacho quente? Veja porque não o deve fazer

A dúvida sobre com que frequência se deve lavar o cabelo continua a gerar debate. Uns defendem lavar apenas uma vez por semana, outros recomendam dia sim, dia não, e há ainda quem afirme que a lavagem diária prejudica o cabelo.

De acordo com o Infobae, os dermatologistas explicam que não existe uma regra única: a frequência ideal depende do tipo de cabelo, do couro cabeludo e das condições ambientais. No verão, por exemplo, o calor, o suor e a exposição a poluição ou radiação ultravioleta podem exigir lavagens mais frequentes.

As recomendações gerais dos especialistas são:

  • Cabelo fino ou oleoso: lavagem diária ou a cada dois dias
  • Cabelo seco ou couro cabeludo sensível: 2 a 4 vezes por semana
  • Cabelo encaracolado: 1 a 3 vezes por semana

Os dermatologistas alertam ainda que o verdadeiro risco para o cabelo não é lavar frequentemente, mas lavar de forma inadequada, usando água demasiado quente ou aplicando o champô de forma incorreta. A forma correta de lavar passa por usar água morna, aplicar o champô apenas nas raízes e couro cabeludo, e deixar o condicionador para o comprimento e pontas.

Para além disso, atividades como desporto intenso, suor excessivo ou banhos em piscinas com cloro podem tornar necessária uma lavagem quase diária. O mais importante, sublinham os especialistas, é ouvir o próprio corpo: se o couro cabeludo estiver sujo, oleoso ou desconfortável, é sinal de que precisa de ser lavado.

