Este é o segredo dos hotéis para deixar os lençóis super suaves

Lençóis macios, frescos e com aspeto de novos não são apenas um privilégio dos hotéis de luxo. O segredo está sobretudo na forma como a roupa de cama é lavada e nos produtos utilizados, e pode ser facilmente replicado em casa.

De acordo com o site El Cronista, a escolha do detergente é um dos pontos-chave: os hotéis optam por fórmulas suaves, próprias para tecidos delicados, que preservam as fibras e a textura dos lençóis. Outro cuidado essencial é a temperatura da água. Lavar com água fria ou morna ajuda a manter a suavidade, evita o desgaste do tecido e ainda reduz o consumo energético.

Ao contrário do que muitos pensam, o uso excessivo de amaciador não é recomendado. Com o tempo, pode deixar resíduos que tornam os lençóis mais ásperos. Em alternativa, o vinagre branco é frequentemente utilizado por ser uma opção natural que mantém a frescura sem estragar os tecidos.

Para quem procura lençóis mais brancos e com aspeto de hotel, há ainda um truque simples: adicionar meia chávena de bicarbonato de sódio à lavagem juntamente com o detergente. Este método ajuda a eliminar manchas e a realçar o branco.