Encontrámos a menos de 6 euros no Lidl a peça modeladora que nos faz parecer mais magras

Por menos de 6 euros, o Lidl tem a solução perfeita que realça a silhueta
IOL
Há 3h e 8min
Novidade da IKEA acaba com o pesadelo da roupa em cima da cadeira do quarto

O Lidl lançou uma peça de roupa modeladora para quem procura uma silhueta elegante sem gastar muito. Por apenas 5,99 euros, estes calções modeladores justos podem ser usados por baixo de saias e vestidos, ajudando a valorizar a cintura de forma natural.

Os calções são feitos de material elástico de alta qualidade, que se adapta ao corpo sem comprometer o conforto. Ideais para o dia a dia ou ocasiões especiais, permitem movimento livre enquanto modelam a silhueta, tornando-os numa solução prática e acessível.

A peça já está disponível nas lojas Lidl. Veja na galeria acima.

 

