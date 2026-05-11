Novas toalhas de praia do Lidl já prometem ser as mais desejadas deste verão
As novas toalhas de praia do Lidl prometem ser as mais desejadas deste verão (e custam menos de 7 euros)
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São coloridas, modernas e perfeitas para os dias de sol que se aproximam
Encontrar a toalha de praia perfeita já faz parte do ritual de preparação para o verão. Entre cores vibrantes, padrões intemporais e tecidos confortáveis, há cada vez mais procura por modelos giros e práticos e sobretudo que não seja a um preço elevado.
A pensar nisso, o Lidl voltou a apostar numa coleção prática e gira com as novas toalhas de praia da marca Crivit, ideais para os dias longos de sol.
As toalhas destacam-se pelo padrão às riscas, um clássico de verão que continua a dominar tendências ano após ano. Disponíveis em diferentes combinações de cores, existem opções mais discretas para quem prefere tons neutros, mas também versões mais coloridas e descontraídas, perfeitas para dar um toque mais divertido aos dias de praia ou piscina.
Com dimensões de 90x180 cm, oferecem espaço suficiente para relaxar confortavelmente ao sol e são produzidas em 100% algodão. Tem uma textura de 300 g/m², que dá às toalhas uma sensação mais confortável e resistente. O preço é o que vai conquistar muitos: cada toalha custa apenas 6,99 euros. Percorra a galeria acima e veja a novidade.