Novas toalhas de praia do Lidl já prometem ser as mais desejadas deste verão

Os candeeiros que todos devemos ter em casa estão a chegar ao Aldi (a menos de 8 euros)

Lidl põe fim ao pesadelo da tábua de engomar com este aparelho. E está a metade do preço

As novas toalhas de praia do Lidl prometem ser as mais desejadas deste verão (e custam menos de 7 euros)

Ideal para cozinhas pequenas: Lidl vai ter à venda o artigo que facilita espaço na bancada

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Encontrar a toalha de praia perfeita já faz parte do ritual de preparação para o verão. Entre cores vibrantes, padrões intemporais e tecidos confortáveis, há cada vez mais procura por modelos giros e práticos e sobretudo que não seja a um preço elevado.

A pensar nisso, o Lidl voltou a apostar numa coleção prática e gira com as novas toalhas de praia da marca Crivit, ideais para os dias longos de sol.

As toalhas destacam-se pelo padrão às riscas, um clássico de verão que continua a dominar tendências ano após ano. Disponíveis em diferentes combinações de cores, existem opções mais discretas para quem prefere tons neutros, mas também versões mais coloridas e descontraídas, perfeitas para dar um toque mais divertido aos dias de praia ou piscina.

Com dimensões de 90x180 cm, oferecem espaço suficiente para relaxar confortavelmente ao sol e são produzidas em 100% algodão. Tem uma textura de 300 g/m², que dá às toalhas uma sensação mais confortável e resistente. O preço é o que vai conquistar muitos: cada toalha custa apenas 6,99 euros. Percorra a galeria acima e veja a novidade.