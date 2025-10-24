Facebook Instagram
Dicas

Como limpar o forno sem esfregar e deixá-lo como novo

Um truque simples e caseiro promete deixar o forno como novo, sem esforço e sem precisar de esfregar
IOL
Há 38 min
A receita que os miúdos adoram para aproveitar sobras de pão de forma

Muitas vezes, esta tarefa é esquecida ou deixada “para depois”. No entanto, limpar o forno com regularidade é essencial para evitar a acumulação de resíduos que, com o tempo, se tornam mais difíceis de remover.

A página de Instagram @beamishcreator partilhou um truque super simples que promete deixar o forno como novo e o melhor é que só precisa de ingredientes que quase todos têm em casa e não precisa de esfregar muito.

O processo é fácil: basta colocar num tabuleiro de forno água a ferver, vinagre, bicarbonato de sódio e um limão cortado ao meio. Depois, leva-se o tabuleiro ao forno por algum tempo, deixando que o vapor e a mistura ajam sobre a sujidade. No final, é só retirar o tabuleiro e passar um pano húmido, sem necessidade de esfregar.

Veja o vídeo aqui.

RELACIONADOS
A receita que os miúdos adoram para aproveitar sobras de pão de forma
O truque de especialista para os sapatos de homem ficarem mais elegantes nas calças de fato
Este produto da Mercadona promete caracóis perfeitos — e está a esgotar em várias lojas
Estes são os sítios onde deve colocar folhas de louro para atrair abundância, segundo a teoria Feng Shui
"Há algo de profundamente poético" nesta região portuguesa, escreve o The New York Times
Basta utilizar este ingrediente para remover as manchas do ferro de engomar
Há 4 sintomas a ter em atenção: um deles está quase sempre presente nos ataques cardíacos
Mais Vistos
00:01:49
Secret Story
Liliana passada com colega do Secret Story: «Podias ter um bocado de respeito»
tvi
00:02:49
Secret Story
Inédito. Leandro recebe avião: «Até ao fim»
tvi
00:09:42
Dois às 10
Filho de Susana Gravato explicou à polícia porque matou a mãe. E o motivo está a chocar pais em todo o país
tvi
Sporting
Homenagem do Sporting aos adeptos
maisfutebol
Destaques IOL
Feng Shui
Estes são os sítios onde deve colocar folhas de louro para atrair abundância, segundo a teoria Feng Shui
The New York Times
"Há algo de profundamente poético" nesta região portuguesa, escreve o The New York Times
Perda de peso
Tatiana Boa Nova, ex-concorrente do Secret Story, perdeu mais de 10 quilos em 4 meses. Foi este o seu segredo
Dicas
Esqueça os sacos de plástico: conservar alimentos frescos nunca foi tão simples com este método japonês
Mais Lidas
Fábio
Ele nem sonha que isto aconteceu cá fora. Família de Fábio celebra conquista marcante do concorrente
Famosos
Arrepiante! Revelado o que o filho de Susana Gravato disse à PJ... e que o terá levado a matá-la!
selfie
Susana gravato
As palavras que mais doem: o que o filho da vereadora de Vagos, Susana Gravato, disse após confessar o crime
Liliana
Liliana 'destronada': Há um novo concorrente no fim do ranking de Popularidade. E ninguém esperava
Cláudio Ramos
Cláudio Ramos faz revelação sobre a próxima gala do Secret Story: «Começa logo com...»
Dois às 10
«Normalmente, é mau sinal»: psicóloga deixa alerta aos pais sobre comportamento do filho que assassinou a vereadora de Vagos
tvi