Como limpar o forno sem esfregar e deixá-lo como novo

Muitas vezes, esta tarefa é esquecida ou deixada “para depois”. No entanto, limpar o forno com regularidade é essencial para evitar a acumulação de resíduos que, com o tempo, se tornam mais difíceis de remover.

A página de Instagram @beamishcreator partilhou um truque super simples que promete deixar o forno como novo e o melhor é que só precisa de ingredientes que quase todos têm em casa e não precisa de esfregar muito.

O processo é fácil: basta colocar num tabuleiro de forno água a ferver, vinagre, bicarbonato de sódio e um limão cortado ao meio. Depois, leva-se o tabuleiro ao forno por algum tempo, deixando que o vapor e a mistura ajam sobre a sujidade. No final, é só retirar o tabuleiro e passar um pano húmido, sem necessidade de esfregar.

Veja o vídeo aqui.