Engenheiro químico recomenda: faça esta mistura simples com água para ter vidros transparentes e perfeitos

Um engenheiro químico revelou uma mistura super simples que promete deixar os vidros do duche limpos e transparentes
IOL
Hoje às 11:04
Limpar vidros Foto Freepik
Manter o vidro do duche limpo e sem manchas pode ser mais difícil do que parece. Por mais que se esfregue, aquelas marcas teimosas de calcário e sabão insistem em ficar. Mas, segundo o engenheiro químico Diego Fernández, existe uma solução eficaz para devolver o brilho ao vidro: misturar água quente com uma colher de chá de detergente líquido para loiça.

Em declarações ao site espanhol El Mueble, o especialista explicou que o segredo está em atacar dois tipos de sujidade diferentes — a inorgânica, causada pelo calcário da água, e a orgânica, composta por resíduos de sabão e óleos corporais. “Os produtos comuns só limpam metade do problema. O detergente atua como surfactante e remove a gordura, enquanto o vinagre dissolve o calcário”, explicou.

O método é simples: primeiro, pulverize a mistura de água quente e detergente e limpe o vidro com uma esponja em movimentos circulares. Depois, aplique vinagre branco e seque com um pano de microfibra. O resultado? Vidros transparentes e brilhantes, sem necessidade de recorrer a produtos caros.

O especialista alerta apenas que, se as manchas estiverem há muito tempo, pode ser necessário recorrer a um profissional para polir o vidro. Ainda assim, garante que esta dica caseira é suficiente para manter o duche impecável na maioria das casas.

