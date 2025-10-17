Manchas amareladas no colchão? Especialistas recomendam fazer isto para deixá-lo como novo

Quem precisa de um smartwatch caro? Esta pulseira de 42€ mede sono, stress e tem 150 modos de treino

Com o uso diário, é normal que com o passar do tempo, os colchões acumulem algumas manchas amareladas causadas pelo suor e pela humidade. Embora existam produtos à venda em supermercados, especialistas revelam que é possível recuperar o aspeto do colchão com um truque caseiro simples e económico.

De acordo com o site El Cronista, os especialistas recomendam misturar água oxigenada, bicarbonato de sódio e detergente líquido. Basta pulverizar a mistura sobre a mancha, deixar atuar entre 10 a 15 minutos, esfregar suavemente e secar ao ar livre. Esta técnica limpa e desinfeta a superfície, sendo ideal para manchas recentes ou superficiais.

Para não estragar o colchão, recomenda-se testar a mistura numa pequena área antes de aplicar, evitar repetições frequentes e garantir que o colchão seca completamente. Em casos de manchas antigas ou presença de mofo, a limpeza profissional é aconselhada.

Para manter o colchão limpo por mais tempo, é sugerido aspirá-lo mensalmente, usar capa impermeável e ventilar regularmente. Com estas medidas, o colchão permanece fresco, higiénico e livre de manchas amareladas, assegurando um descanso mais saudável.