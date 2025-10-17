Facebook Instagram
Dicas

Manchas amareladas no colchão? Especialistas recomendam fazer isto para deixá-lo como novo

Como eliminar manchas amareladas do colchão e deixá-lo impecável
IOL
Hoje às 15:32
Colchão Foto: krakenimages.com, Freepik
Colchão Foto: krakenimages.com, Freepik

Photo by Freepik

Quem precisa de um smartwatch caro? Esta pulseira de 42€ mede sono, stress e tem 150 modos de treino

Com o uso diário, é normal que com o passar do tempo, os colchões acumulem algumas manchas amareladas causadas pelo suor e pela humidade. Embora existam produtos à venda em supermercados, especialistas revelam que é possível recuperar o aspeto do colchão com um truque caseiro simples e económico.

De acordo com o site El Cronista, os especialistas recomendam misturar água oxigenada, bicarbonato de sódio e detergente líquido. Basta pulverizar a mistura sobre a mancha, deixar atuar entre 10 a 15 minutos, esfregar suavemente e secar ao ar livre. Esta técnica limpa e desinfeta a superfície, sendo ideal para manchas recentes ou superficiais.

Para não estragar o colchão, recomenda-se testar a mistura numa pequena área antes de aplicar, evitar repetições frequentes e garantir que o colchão seca completamente. Em casos de manchas antigas ou presença de mofo, a limpeza profissional é aconselhada.

Para manter o colchão limpo por mais tempo, é sugerido aspirá-lo mensalmente, usar capa impermeável e ventilar regularmente. Com estas medidas, o colchão permanece fresco, higiénico e livre de manchas amareladas, assegurando um descanso mais saudável.

RELACIONADOS
Quem precisa de um smartwatch caro? Esta pulseira de 42€ mede sono, stress e tem 150 modos de treino
Engenheiro químico recomenda: faça esta mistura simples com água para ter vidros transparentes e perfeitos
Finalmente alguém nos diz em que nível do forno devemos colocar o tabuleiro
Reduz a conta da luz e evita problemas respiratórios: a importância de limpar o filtro do ar condicionado
Esqueça o bicarbonato. Conheça o percarbonato do Mercadona por menos de 2€
Nunca deve comer este alimento à tarde, alerta nutricionista. Estas são as horas ideais para as refeições
Mais Vistos
00:03:41
Secret Story
Liliana e Fábio foram longe demais durante a noite? «Eu só peço que não passem as imagens»
tvi
00:04:06
Dois às 10
Menina de 14 anos desaparecida há 1 mês foi encontrada na Amadora. Diz ter sido violada por 8 homens
tvi
00:01:20
Secret Story
Alerta Pista de Segredo: Veja a reação de Pedro Jorge e Vera
tvi
00:01:42
Secret Story
Strip de Vera a Dylan deixa o concorrente sem palavras
tvi
Destaques IOL
Nódoas de vinho
Nunca mais entre em pânico com nódoas de vinho. Siga estes passos e fique com a toalha de mesa como nova
Dicas
Manchas amareladas no colchão? Especialistas recomendam fazer isto para deixá-lo como novo
Perda de peso
Noélia Pereira perdeu mais de 20 quilos e este foi o alimento “chave” para a sua perda de peso
Acidente
Arrepiante: vídeo mostra momento em que um carrossel de parque de diversões desaba com várias pessoas dentro
Mais Lidas
Sporting
Raphinha fala da saída do V. Guimarães: «Funcionários do Sporting diziam-me para fingir uma dor»
maisfutebol
Resultados Autárquicas 2025 em tempo real
Historias de amor
Ele amou-me a vida inteira e percebi tarde demais: «Morreu nos meus braços»
Marisa
Discussão feia deixa Marta Cardoso a tremer. Marisa e Pedro Jorge perdem completamente o controlo
Mercado de Transferências
Jackson Martínez pode retomar a carreira nos distritais de Aveiro
maisfutebol
Internacional
Liga saudita: Sérgio Conceição escorrega na estreia pelo Al Ittihad
maisfutebol