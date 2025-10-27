Facebook Instagram
Diga adeus ao bolor dos azulejos da casa de banho: basta fazer isto para os deixar como novos

Aprenda a técnica caseira que remove bolor dos azulejos em minutos
IOL
Hoje às 12:33
Foto: bearfotos on Freepik
Devido à humidade da casa de banho, os azulejos acabam por acumular algum bolor. O vapor e o calcário tornam as manchas difíceis de remover, e se não forem tratadas a tempo, o bolor rapidamente aparece entre os azulejos e nos cantos. No entanto, com ingredientes que já tem em casa é possível remover o bolor de uma vez.

De acordo com o site Vía País, para aplicar esta técnica, basta preparar uma mistura de vinagre branco com água quente e aplicar nos azulejos com um pano ou pulverizador. Nas áreas mais afetadas, polvilhe bicarbonato de sódio e esfregue suavemente em movimentos circulares com uma esponja, um pano ou até mesmo uma esvoda de dentes velha, até as manchas desaparecerem. Depois, é só enxaguar, secar e, se desejar, adicionar algumas gotas de limão ou óleo essencial de lavanda para um aroma fresco.

Para manter os azulejos sempre impecáveis, recomenda-se repetir a limpeza semanalmente, evitar esponjas metálicas que possam riscar os azulejos e aproveitar a mistura também para limpar o chuveiro, as torneiras e até azulejos da cozinha. 

