É por isto que se deve colocar sal na sanita todas as noites

A imprensa internacional tem dado destaque a uma dica de limpeza que está a tornar-se viral nas redes sociais: o uso de sal para cuidar da sanita. Este ingrediente simples revela-se eficaz na eliminação de maus odores, no combate a germes e bactérias e até na prevenção de entupimentos.
Com o tempo, é normal que a sanita acumule manchas escuras no fundo, conferindo-lhe um aspeto sujo. O sal, graças à sua ação química, ajuda a evitar a formação destes resíduos, mantendo a superfície mais branca e brilhante por mais tempo.
Existem várias formas de aplicação, mas alguns especialistas recomendam simplesmente colocar sal grosso na sanita durante a noite e acionar o autoclismo na manhã seguinte.
O jornal argentino La Nación sugere uma receita ainda mais completa:
- Misturar 250 gramas de sal fino, 250 gramas de bicarbonato de sódio e 25 gotas de óleo essencial à escolha (como lavanda, citrinos ou menta).
- Espalhar a mistura na sanita antes de dormir e deixar atuar durante a noite.
- Na manhã seguinte, deitar água a ferver e, de seguida, puxar o autoclismo.
Para potenciar o efeito, podem adicionar-se algumas gotas de limão, que intensificam a limpeza e deixam um aroma fresco na casa de banho.
Veja neste vídeo como deve fazer a manutenção:
Dizem os especialistas que imediatamente vai notar a sanita a brilhar e cheirar melhor, além de que as bactérias terão sido eliminadas.