Já conhece o truque da meia na mão? Aprenda 4 métodos de limpeza incríveis para nunca mais ter de esfregar

Especialista alerta: ao fazer isto na sua máquina de lavar a roupa pode danificá-la rapidamente

Tudo o que seja truques de limpeza é sempre bem-vindo e todas as casas agradecem. Com objetos e produtos comuns, é possível facilitar a limpeza da casa e reduzir o tempo passado a esfregar.

O criador de conteúdos @mistercarrington partilhou no seu Instagram quatro dicas incríveis para nunca mais ter de esfregar os cantos à casa. Um dos métodos mais curiosos é o chamado “truque da meia na mão”. Basta colocar uma meia e passá-la pelos rodapés e persianas para remover o pó de forma rápida e eficaz. O tecido ajuda a reter a sujidade, tornando esta tarefa muito mais prática.

Outro truque envolve a remoção de bolor do selante de silicone. A solução passa por aplicar lixívia em bolas de algodão, colocá-las sobre a zona afectada e deixar actuar durante a noite. Na manhã seguinte, o bolor desaparece quase por completo.

Para eliminar resíduos de champô e calcário da porta do duche, a sugestão é misturar detergente da loiça com vinagre branco e água, aplicando diretamente sobre o vidro. O resultado é uma superfície mais limpa e brilhante, sem esforço excessivo.

Na cozinha, há também um método simples para limpar a porta do forno: mergulhar uma pastilha de máquina da loiça em água morna e utilizá-la para esfregar a superfície. A gordura acumulada dissolve-se com maior facilidade, tornando a limpeza menos pesada.