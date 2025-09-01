Manchas queimadas na placa de indução: uma pastilha da máquina da loiça resolveu

A placa de indução é super prática, moderna e fácil de limpar, até aparecer aquelas manchas queimadas que, muitas vezes, é difícil de remover. No entanto, descobrimos um truque que resolver o problema: usar uma pastilha da máquina da loiça.
A dica foi partilhada pela página de Instagram @beamishcreator onde mostra o processo para remover estas manchas: com a placa desligada, coloca a pastilha por cima da zona queimada. De seguida, deita um bocado de água, o que vai humedecer ligeiramente a pastilha, e esfrega suavemente sobre a zona queimada da placa. Em poucos minutos, a gordura e os resíduos mais difíceis começam a soltar-se, deixando a superfície limpa, brilhante e sem riscos.
Além de eficaz, esta dica dispensa produtos caros e específicos, aproveitando algo que quase todas as casas já têm. Veja o vídeo aqui.