Peritos em limpezas borrifam vinagre à volta da sanita. Explicamos porquê

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A zona à volta da sanita é um dos locais da casa onde mais bactérias e humidade se acumulam sem que muitas pessoas se apercebam. Pequenos salpicos invisíveis, falta de ventilação e humidade constante podem contribuir para maus cheiros, manchas e até fungos na casa de banho. No entanto, mencionado pelo site Infobae, existe um truque simples que pode ajudar a reduzir estes problemas: borrifar vinagre branco à volta da sanita.

O vinagre branco é conhecido há muitos anos pelas suas propriedades de limpeza e desinfeção. Para além de ser barato e fácil de encontrar, contém ácido acético, um componente com propriedades antibacterianas que ajuda a eliminar bactérias e neutralizar maus odores.

De acordo com o site Infobae, segundo um estudo publicado em 2025 na revista científica Scientifica, especialistas concluíram que o ácido acético pode ser uma alternativa eficaz e menos tóxica em comparação com alguns desinfetantes tradicionais, mostrando bons resultados contra várias bactérias presentes em superfícies de elevado contacto.

Aplicado na base da sanita, nas bordas ou no chão à volta, o vinagre ajuda a eliminar maus odores em vez de apenas os mascarar. Ao mesmo tempo, pode ajudar a dissolver resíduos de calcário, humidade acumulada e manchas amareladas que surgem frequentemente nessa zona.

O processo é simples. Basta limpar previamente a área e borrifar vinagre branco à volta da sanita, deixando atuar entre 10 a 15 minutos. Depois, é só passar um pano húmido ou papel absorvente. Em casos de manchas mais difíceis, pode utilizar-se uma escova para ajudar na limpeza.