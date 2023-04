Quando lavou as suas almofadas pela última vez? Com este método, vão ficar impecáveis!

Lavar as almofadas com alguma frequência é essencial, principalmente para quem sofre de alergias. Os dias soalheiros são os melhores para cumprir tarefa, já que secar as almofadas ao sol vai ajudar a mantê-la livre de ácaros e mais fresca.

A lavagem, como recomenda a empresa especialista em limpezas Koparo Clean na sua conta de Instagram, deve cumprir estes passos:

• Colocar a almofada na máquina de lavar roupa, deixando o tambor quase vazio para que possa ter espaço livre durante a lavagem

• Adicionar ao tambor meio doseador de bicarbonato de sódio

• Use um detergente para roupa delicada na gaveta (saiba aqui os compartimentos a usar)

• Adicione vinagre branco em vez de amaciador

• Junte gotas de eucalipto ao vinagre para eliminar os ácaros

O ideal será deixar a almofada a secar ao sol horas suficientes para ficar bem seca por fora e por dentro.