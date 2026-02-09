Facebook Instagram
Quase ninguém o desinfeta mas este é o material de limpezas que acumula mais bactérias

É usada diariamente e passa despercebida nas rotinas de higiene, mas pode acumular mais bactérias do que muitos imaginam
IOL
Hoje às 15:46
Está presente em praticamente todas as casas e é usado quase todos os dias, mas raramente é desinfetada. A vassoura é um dos materiais de limpeza mais esquecidos quando se fala em higiene, apesar de ser um dos que mais facilmente acumulam bactérias, resíduos e maus odores.

Com o uso contínuo, as cerdas da vassoura retêm pó, cabelos, restos de sujidade e partículas microscópicas que, ao longo do tempo, comprometem não só a eficácia da limpeza, como também a higiene do próprio espaço. Em vez de remover a sujidade, uma vassoura mal higienizada pode acabar por espalhar germes pelo chão da casa.

Apesar de integrar a rotina diária de limpeza, a vassoura é frequentemente deixada de fora das tarefas de manutenção. A ausência de desinfeção regular transforma este utensílio num potencial foco de contaminação, sobretudo em ambientes onde há crianças, animais de estimação ou maior circulação de pessoas.

Citado pelo site A24, segundo especialistas em higiene doméstica, a limpeza periódica dos materiais utilizados no dia a dia é essencial para garantir um ambiente mais saudável e evitar a propagação de bactérias invisíveis a olho nu.

Não são necessários produtos caros ou soluções complexas para garantir uma limpeza eficaz. Com água quente, detergente e vinagre branco, é possível desinfetar a vassoura em poucos passos. O processo passa por remover os resíduos visíveis presos nas cerdas, deixar a vassoura de molho numa solução de limpeza durante alguns minutos, esfregar para soltar a sujidade acumulada, enxaguar bem e deixar secar completamente ao ar antes de voltar a guardá-la.

