Nódoas em sofás, tapetes ou carro: a solução custa menos de 2 euros e está na Mercadona

Quem nunca entornou alguma coisa em cima do sofá e ficou com uma nódoa ou caiu para o tapete e ficou manchado? Ou até mesmo nos bancos do carro, que facilmente ficam manchados. É sempre uma frustração em tentar remover essas nódoas.

A pensar nisso, a criadora de conteudos @cristianapereiralk partilhou no Instagram o produto que mais lhe recomendaram para retirar as nódoas do seu sofá e que atua rapidamente: o Limpia Tapicerias y alfombras – Limpa carpetes e tapetes, da Mercadona e custa apenas 1,75 euros.

Segundo a criadora, o spray facilita mesmo na remoção de manchas difíceis, devolvendo o aspeto limpo tanto a sofás como a tapetes e bancos de automóveis.

Veja as diferenças: