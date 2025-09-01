Facebook Instagram
Dicas

Nódoas em sofás, tapetes ou carro: a solução custa menos de 2 euros e está na Mercadona

Este spray da Mercadona faz mesmo milagres e é super barato
IOL
Há 3h e 47min
Contratou alguém para limpar a sua casa? As 5 coisas que deve fazer antes de chegar

Quem nunca entornou alguma coisa em cima do sofá e ficou com uma nódoa ou caiu para o tapete e ficou manchado? Ou até mesmo nos bancos do carro, que facilmente ficam manchados. É sempre uma frustração em tentar remover essas nódoas.

A pensar nisso, a criadora de conteudos @cristianapereiralk partilhou no Instagram o produto que mais lhe recomendaram para retirar as nódoas do seu sofá e que atua rapidamente: o Limpia Tapicerias y alfombras – Limpa carpetes e tapetes, da Mercadona e custa apenas 1,75 euros.

Segundo a criadora, o spray facilita mesmo na remoção de manchas difíceis, devolvendo o aspeto limpo tanto a sofás como a tapetes e bancos de automóveis.

Veja as diferenças:

RELACIONADOS
Contratou alguém para limpar a sua casa? As 5 coisas que deve fazer antes de chegar
Como limpar a ventoinha por dentro sem ter de a abrir
Esqueça panos e sprays: esta alternativa para limpar os óculos é muito mais prática
Limpar caixilharias nunca foi tão fácil: veja como fazer em casa
Esqueça a lixívia ou o vinagre: o método mais simples para limpar a gordura dos filtros do exaustor
Farmacêutica analisa bruma hidratante da Mercadona e garante: devemos ter sempre uma na carteira
Estão todos a usar este spray da Mercadona para desembaraçar o cabelo na praia (e cheira super bem)
Mais Vistos
00:06:58
Dois às 10
Cristina Ferreira faz esclarecimento sobre filha de Ana Duarte: «Gosto pouco de ser acusada de mentirosa»
tvi
00:05:12
Big Brother
Brincadeira acaba mal… Catarina Miranda e Afonso Leitão tentam sabotar gelado de Viriato Quintela e tudo corre ao lado
tvi
00:07:18
Big Brother
Catarina Miranda e Afonso Leitão em modo ‘Tudo ou Nada’ entram em negociações com Bruna
tvi
00:03:54
Big Brother
A sós na casa: Afonso Leitão e Jéssica Vieira ficam de fora do 'piquenique do líder'
tvi
Destaques IOL
Dicas
Manchas queimadas na placa de indução: uma pastilha da máquina da loiça resolveu
Cheesecake
Cheesecake de bolacha maria: a receita simples que nos leva numa doce viagem à infância
Fábio Belo
OPINIÃO I Miranda salva, mas já sem brilho de estrela
Loiça
Estes 5 gestos acabaram com a desilusão da loiça mal lavada no fim de cada ciclo
Mais Lidas
Previsões tempo
Descida das temperaturas tem os dias contados
cnn
Transferências
Presidente do Levante admite negociações com o Benfica por Carlos Álvarez
maisfutebol
Ursula von der Leyen
Aterragem de avião onde seguia Ursula von der Leyen afetada por alegada interferência russa no GPS
cnn
Sporting
OFICIAL: Ioannidis é reforço do Sporting
maisfutebol
Dois às 10
Ana Duarte fica lavada em lágrimas ao revelar como encontrou a filha: «Se soubesse, tinha saído»
tvi
Dois às 10
Assim que saiu do «Big Brother Verão», Ana Duarte correu para os braços de quem menos se esperava
tvi