Esqueça o funil. Há uma forma mais fácil de pôr líquido num recipiente pequeno sem virar tudo

Sabe quando está a tentar pôr o líquido de um recipiente com uma grande abertura numa garrafa com gargalo mais pequeno? O que acontece muitas vezes é que o líquido vai escorrendo para a parte de trás do recipiente, e é quase preciso fazer cálculos para perceber como é que se consegue passar o líquido de um lado para o outro sem acabar a desperdiçar metade.

Em alguns casos, nem o funil parece ser grande ajuda, mas, ainda assim, é pior ainda quando não se tem este objeto na cozinha. A boa notícia é que descobrimos um truque que vai resolver este problema de passar líquidos de um lado para o outro.

Num vídeo que já conta com perto de 900 mil gostos, Jordan Lee da página de TikTok @finallyjordan mostrou como faz quando quer pôr o conteúdo líquido de um sítio maior para um mais pequeno. A solução é muito simples e evita que haja qualquer desperdício.

Basta pegar numa palhinha ou num pauzinho (daqueles que se usam para comer sushi) e colocar dentro da garrafa onde vai pôr o líquido. Depois, pegue no recipiente que está cheio e encoste a abertura ao pauzinho, começando depois a verter. O objeto fino vai servir de guia para o líquido, evitando que este escorra para fora da nova embalagem. A técnica é igual à usada por quem prepara cocktails nos bares, que usa umas colheres especiais para o efeito.

Se ficou com dúvidas sobre como fazer, veja no vídeo abaixo este truque tão simples (vídeo em inglês).