Conheça o "truque das avós" para tirar manchas de lixívia da roupa

As manchas de lixívia são das mais temidas, basta uma gota para estragar uma peça de roupa. No entanto, existe um produto, usado há décadas pelas nossas avós, para tentar recuperar o aspeto original das peças afetadas.

De acordo com o site El Cronista, o segredo está na anilina, um tipo de corante têxtil que permite devolver cor às fibras desbotadas pela lixívia. É possível encontrá-la facilmente em lojas de ferragens, drogarias ou até em supermercados, sob a designação de tinta ou corante para tecidos.

O processo é simples: primeiro, deve lavar bem a peça para remover qualquer resíduo de lixívia. Depois, prepara-se a anilina (líquida ou em pó, conforme as instruções da embalagem) e aplica-se com um pincel ou uma esponja diretamente sobre as zonas descoloridas. Deixa-se secar ao ar e, por fim, lava-se novamente para fixar o tom.

Embora o resultado possa não ser sempre perfeito, este método ajuda a disfarçar manchas visíveis e a dar uma nova vida a roupas que pareciam perdidas. Uma solução acessível, prática e, acima de tudo, à moda antiga, porque as avós raramente se enganam.