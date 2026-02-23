Facebook Instagram
Tudo a partir de 2 euros: a nova coleção do Continente está a deixar toda a gente louca

Corra para o Continente antes que esgote
IOL
Hoje às 15:54
Atenção Ikea: Lidl vai ter à venda um carrinho de arrumação perfeito para casas pequenas

O Continente acaba de lançar uma nova coleção de loiça KASA inspirada na Primavera e nós ficamos fãs.

Com peças coloridas, divertidas e cheias de personalidade, a nova linha aposta em formas e padrões que não passam despercebidos. Há pratos em forma de melancia e de abacate, canecas decoradas com flores delicadas, pratos de servir com desenhos elaborados e muitos outros artigos pensados para dar um toque fresco e descontraído à mesa.

O melhor de tudo? Os preços começam nos 2 euros, tornando esta coleção numa opção acessível para renovar a loiça lá de casa sem pesar na carteira.

Nas redes sociais, vários utilizadores já partilharam as suas peças favoritas e mostraram como estão a usar a nova coleção nas suas mesas de Primavera. As cores vibrantes e os formatos originais têm conquistado fãs um pouco por todo o lado, e nós também ficámos rendidos.

Percorra a galeria acima e veja alguns dos produtos que estão à venda.

