Sapatos encharcados em dias de chuva? Este spray ajuda a impermeabilizar o calçado

Com a chegada dos dias de chuva, é quase inevitável regressar a casa com os sapatos encharcados ou o casaco molhado. Ainda assim, manter o vestuário protegido da chuva e da humidade pode ser mais simples do que parece.

Descobrimos um spray impermeabilizante, disponível por 2,29 euros na Action, que deixa os casacos, sapatos e outras peças de roupa impermeáveis.

Adequado tanto para pele como para tecido, este produto foi desenvolvido para criar uma camada protetora que ajuda a repelir a água, prolongando a durabilidade das peças e melhorando o conforto em dias de chuva. A aplicação em spray facilita a utilização e permite uma cobertura uniforme, sem necessidade de processos complexos.