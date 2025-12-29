Facebook Instagram
Ainda guarda as luzes de natal ao monte? Este ano utilize o método do cabide

Hoje às 09:50
Todos os anos, desmontar a árvore de Natal acaba por se transformar numa pequena dor de cabeça. Os enfeites seguem para caixas, mas as luzes, muitas vezes, ficam mal organizadas: enroladas umas nas outras, prontas a testar a paciência quando chega a altura de as voltar a usar.

A pensar nesse problema, a criadora de conteúdos @dailyoriginalvids partilhou uma dica super útil no seu Instagram e muitos já aderiram. Basta utilizar um cabide para enrolar as luzes de Natal à volta da estrutura. O resultado é uma arrumação mais prática, caixas organizadas e o fim das longas sessões a desembaraçar fios.

Veja o vídeo:

