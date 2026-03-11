Dificuldade em organizar a mala de viagem? O "método sudoku" vai salvá-lo

Fazer a mala de viagem nunca é fácil. Entre decidir o que levar e tentar montar os melhores looks, há sempre horas perdidas a pensar em combinações. Mas a criadora de conteúdos Jean Wang partilhou recentemente uma dica que promete facilitar tudo: o método Sudoku, uma forma inteligente de organizar a mala e criar várias combinações de roupas sem complicações.
O método começa por organizar as roupas em camadas alternadas, combinando partes de cima e de baixo de forma estratégica. A partir daí, é possível visualizar três combinações de conjuntos na horizontal, três na vertical e até na diagonal, criando múltiplas opções de looks com poucas peças.
Além disso, observando os cantos, cada camada gera novas combinações, permitindo chegar a 27 conjuntos diferentes usando apenas nove peças. Jean Wang sugere ainda incluir sapatos confortáveis e malas de mão versáteis, acrescentando a dica final: “Tira uma fotografia à grelha quando estiver a fazer a mala, para poder consultar facilmente todas as opções de conjuntos numa única imagem”.
Veja a explicação: