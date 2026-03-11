Facebook Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Dicas

Dificuldade em organizar a mala de viagem? O "método sudoku" vai salvá-lo

Conheça o melhor método para organizar a mala de viagem

IOL
Há 1h e 25min
Mala de viagem
Mala de viagem
foto: freepik
Já a planear as férias de verão? Não se esqueça: chega às 'Maldivas portuguesas' por menos de 2 euros

Fazer a mala de viagem nunca é fácil. Entre decidir o que levar e tentar montar os melhores looks, há sempre horas perdidas a pensar em combinações. Mas a criadora de conteúdos Jean Wang partilhou recentemente uma dica que promete facilitar tudo: o método Sudoku, uma forma inteligente de organizar a mala e criar várias combinações de roupas sem complicações.

O método começa por organizar as roupas em camadas alternadas, combinando partes de cima e de baixo de forma estratégica. A partir daí, é possível visualizar três combinações de conjuntos na horizontal, três na vertical e até na diagonal, criando múltiplas opções de looks com poucas peças.

Além disso, observando os cantos, cada camada gera novas combinações, permitindo chegar a 27 conjuntos diferentes usando apenas nove peças. Jean Wang sugere ainda incluir sapatos confortáveis e malas de mão versáteis, acrescentando a dica final: “Tira uma fotografia à grelha quando estiver a fazer a mala, para poder consultar facilmente todas as opções de conjuntos numa única imagem”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Veja a explicação:

 

RELACIONADOS
Já a planear as férias de verão? Não se esqueça: chega às 'Maldivas portuguesas' por menos de 2 euros
Prepare as suas férias de verão: esta praia tem água a 30 graus e fica na Europa
É mais barato do que o Algarve e está sempre calor: vale a pena ir a este destino de sonho nas férias
Férias de verão? Este refúgio parece um resort na Indonésia mas fica em Portugal
Parece as Maldivas mas fica na Europa. Este destino é ideal para as férias de 2026
Mais Vistos
00:06:32
Secret Story
Segredo descoberto? Diogo fica nervoso após pista reveladora: «Ele foi carregar e vai acertar»
tvi
00:02:13
Secret Story
Soam os alarmes! Concorrente carrega no botão e deixa a casa a tremer
tvi
00:06:26
Secret Story
João convicto de que Diogo e Eva são um casal: «Ela nunca reagiu assim...»
tvi
00:05:40
Dois às 10
Em direto! A reação imperdível de Diana Dora ao segredo de Catarina
tvi
Destaques IOL
Dinheiro Pessoal
Sabe quanto dinheiro vivo deve ter por adulto e criança em casa? Especialista explica
Saude
Quer perder peso até ao verão? É possível se fizer 10 minutos deste exercício todos os dias
Novidades
Concorrente da Mercadona e Lidl está a vender tudo com 30% de desconto
Saude
Nutricionista alerta para três erros alimentares comuns que podem estar a dificultar na perda de peso
Mais Lidas
Liga Campeões
VÍDEO: adepto do Bodo/Glimt impedido de receber sportinguistas em casa
maisfutebol
Dois às 10
Siara Holanda, companheira de Rui Bandeira, em lágrimas: "Já não conseguimos mais"
tvi
Famosos
Sandra Felgueiras despede-se de pessoa especial: "Deixou a TVI!"
selfie
A menina mais bonita do mundo
Foi considerada a "menina mais bonita do mundo" na infância. Veja como cresceu
Sporting
Uma vitória do Sporting garante três equipas portuguesas na Champions
maisfutebol
Casal
Bebé a caminho! Pouco tempo depois do casamento, famoso casal português surpreende com gravidez