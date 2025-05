Manter a casa fresca no verão nunca foi tão simples. É isto que deve fazer

Todos sonham com Maldivas ou Caraíbas e muitos nem conhecem estas praias em Portugal

Com as temperaturas a subir, manter a casa fresca pode parecer ser um verdadeiro desafio. Entre abrir janelas para deixar entrar uma corrente de ar ou fechá-las para manter o calor do lado de fora, muitos se questionam qual é a melhor estratégia.

Em declarações ao site Honey Nine, especialistas recomendam que durante o dia deve manter janelas e cortinas fechadas. Com isto, vai ajudar a bloquear o calor e impedir que o interior da casa aqueça. À noite, quando a temperatura desce, é aconselhável abrir as janelas para permitir a circulação de ar mais fresco.

E se estiver a utilizar ar condicionado, o ideal é manter portas e janelas bem fechadas para conservar o ar frio e evitar desperdício de energia.

Para além disso, o uso de estores ou cortinas com proteção solar pode fazer uma grande diferença. Bloqueiam o calor sem impedir a entrada de luz, contribuindo para um ambiente mais confortável e com menor necessidade de climatização artificial.