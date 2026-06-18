É aqui que se compram os tapetes que conquistaram Manuel Luís Goucha

Esta praia de águas cristalinas parece saída das Caraíbas e fica mesmo aqui ao lado

Há um mega armazém com biquínis e fatos de banho a partir de 2 euros. E também vende online

Parecem as famosas bolsas das Havaianas mas custam menos de 5 euros e estão no Pingo Doce

Fundado nos anos 60, este resort português é um dos mais luxuosos da Europa

Os Tapetes de Arraiolos são uma das maiores tradições artesanais portuguesas e continuam a encantar personalidades de várias áreas, entre elas Manuel Luís Goucha. Em Arraiolos, há uma loja que mantém viva esta arte secular através de peças produzidas manualmente por artesãs especializadas.

Falamos da marca Tapetes Hortense, fundada há cerca de 35 anos por Maria Hortense Canelas. A empresária iniciou este projeto quando tinha apenas 19 anos e, desde então, tem dedicado a sua vida à preservação e promoção dos famosos Tapetes de Arraiolos.

A história destes tapetes remonta ao século XVI, sendo tradicionalmente produzidos à mão com lã de ovelha e estopa, utilizando o característico ponto de Arraiolos, uma técnica que tem passado de geração em geração. Ao longo dos séculos, os desenhos foram evoluindo, desde as influências persas aos motivos florais e campestres que hoje fazem parte da identidade desta arte portuguesa.

A marca Hortense cresceu ao longo das décadas, participando em feiras internacionais e levando os Tapetes de Arraiolos além-fronteiras. Um dos momentos mais marcantes aconteceu em 2015, quando Maria Hortense entregou pessoalmente um tapete especial ao Papa Francisco, na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Atualmente, a loja localizada na Rua Alexandre Herculano, em Arraiolos, continua a receber visitantes de todo o país que procuram peças únicas, produzidas artesanalmente. Cada metro quadrado de tapete pode demorar entre 12 e 18 dias a ser concluído, um trabalho minucioso que reflete a dedicação e o saber acumulado ao longo de gerações.

Mais do que um simples elemento de decoração, os Tapetes de Arraiolos continuam a ser um dos maiores símbolos do artesanato português e um motivo de orgulho para a região.