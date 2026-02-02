Facebook Instagram
Dicas

Afinal, os talheres devem ficar para cima ou para baixo na máquina de lavar a loiça? Especialista explica

Especialistas explicam a posição correta de garfos, colheres e facas para garantir uma lavagem perfeita à primeira
IOL
Há 3h e 1min
Máquina de lavar a loiça
Máquina de lavar a loiça

Image by pvproductions on Freepik

Quase ninguém conhece esta funcionalidade da máquina da loiça. E acaba com um pequeno pesadelo diário

Quem nunca retirou uma carga de talheres da máquina de lavar louça e encontrou restos de comida presos nos garfos ou colheres? É das coisas mais irritantes, mas a verdade é que a forma como os talheres são colocados no cesto pode ser decisiva para que saiam realmente limpos à primeira lavagem.

Em declarações ao site Real Simple, a cofundadora do L’AVANT Collective, Lindsay Droz, explica que “a técnica de colocar os talheres na máquina faz toda a diferença. Se a água não consegue atingir a superfície devido à forma como estão posicionados, a sujidade não vai desaparecer”.

A regra para garfos e colheres é simples: cabos para baixo. “Isto expõe a parte funcional do talher à maior quantidade de água e detergente”, explica Kristi Lord, também cofundadora do L’AVANT Collective. Esta posição evita ainda que restos de comida presos no cesto se colem às pontas dos garfos ou às cavidades das colheres.

Para as facas, a regra é o contrário: cabos para cima. “As facas devem sempre ir com os cabos para cima, lâminas para baixo, para proteger os dedos ao retirar da máquina”, alerta a especialista. Esta precaução reduz o risco de cortes durante a tarefa diária de descarregar a máquina.

Com os cabos na posição certa, evitando empilhamentos, é possível garantir que cada garfo, colher e faca saia limpo à primeira lavagem.

 

 

RELACIONADOS
Quase ninguém conhece esta funcionalidade da máquina da loiça. E acaba com um pequeno pesadelo diário
Esqueça o escorredor de loiça tradicional: esta é a nova tendência que evita o caos na cozinha
Isaac Alfaiate na cozinha: sem sujar loiça, ensinou-nos a fazer um prato incrível
Bolor nas juntas de silicone junto ao lava-loiças ou banheira? É isto que deve fazer
Lavar caixas plásticas tipo tupperware na máquina da loiça faz mal à saúde?
Mais Vistos
00:03:28
Dois às 10
Cristina Ferreira comenta possibilidade de Noélia estar grávida: "Só a partir de quatro ou cinco semanas..."
tvi
00:01:27
1ª Companhia
Elogio disfarçado ou crítica direta? Comandante Moutinho avalia Filipe Delgado
tvi
00:00:57
1ª Companhia
A saída hilariante do Instrutor Andrade que deixou os recrutas a rir às gargalhadas
tvi
00:06:46
Dois às 10
Sara Santos sobre atitude de recrutas na "1.ª Companhia”: “Eu não queria dizer isto, mas…”
tvi
Destaques IOL
Longevidade
É independente e viaja pelo mundo: este homem tem 101 anos e conta o seu segredo para uma vida saudável
Saude
Afinal, o que acontece ao nosso cabelo se formos dormir com ele molhado? É isto que dizem os especialistas
Como ajudar vítimas
Populações afetadas pela tempestade Kristin precisam de apoio. Saiba aqui como ajudar
away
Saude
Beber chá não resolve a falta de água no organismo, avisam especialistas