Afinal, os talheres devem ficar para cima ou para baixo na máquina de lavar a loiça? Especialista explica

Quem nunca retirou uma carga de talheres da máquina de lavar louça e encontrou restos de comida presos nos garfos ou colheres? É das coisas mais irritantes, mas a verdade é que a forma como os talheres são colocados no cesto pode ser decisiva para que saiam realmente limpos à primeira lavagem.

Em declarações ao site Real Simple, a cofundadora do L’AVANT Collective, Lindsay Droz, explica que “a técnica de colocar os talheres na máquina faz toda a diferença. Se a água não consegue atingir a superfície devido à forma como estão posicionados, a sujidade não vai desaparecer”.

A regra para garfos e colheres é simples: cabos para baixo. “Isto expõe a parte funcional do talher à maior quantidade de água e detergente”, explica Kristi Lord, também cofundadora do L’AVANT Collective. Esta posição evita ainda que restos de comida presos no cesto se colem às pontas dos garfos ou às cavidades das colheres.

Para as facas, a regra é o contrário: cabos para cima. “As facas devem sempre ir com os cabos para cima, lâminas para baixo, para proteger os dedos ao retirar da máquina”, alerta a especialista. Esta precaução reduz o risco de cortes durante a tarefa diária de descarregar a máquina.

Com os cabos na posição certa, evitando empilhamentos, é possível garantir que cada garfo, colher e faca saia limpo à primeira lavagem.