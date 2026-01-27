Facebook Instagram
Dicas

Quase ninguém conhece esta funcionalidade da máquina da loiça. E acaba com um pequeno pesadelo diário

O truque que facilita o uso da máquina de lavar a loiça
IOL
Hoje às 16:07
Máquina de lavar a loiça
Máquina de lavar a loiça

Image by freepik

Vai chegar ao Lidl um robot tipo Bimby muito mais pequeno e muito mais barato

Um problema comum em muitas cozinhas é a dificuldade em fechar a gaveta superior da máquina de lavar a loiça quando são colocados os copos ou chávenas mais altos. No entanto, a criadora de conteúdos Isa Silva partilhou uma dica super útil e que muitos desconhecem que permite resolver a situação com um pequeno ajuste na própria máquina.

A influencer recorreu às redes sociais para explicar que algumas máquinas de lavar a loiça têm um sistema pouco conhecido que permite ajustar a altura da gaveta superior. Nos rolamentos laterais da gaveta existe uma peça mais pequena que pode ser desencaixada, possibilitando assim baixar a “prateleira” alguns centímetros.

Com este ajuste simples, passa a ser possível colocar os copos mais altos na parte superior da máquina, facilitando a organização da loiça e tornando a lavagem mais eficiente. 

 

RELACIONADOS
Vai chegar ao Lidl um robot tipo Bimby muito mais pequeno e muito mais barato
Isaac Alfaiate na cozinha: sem sujar loiça, ensinou-nos a fazer um prato incrível
Bolor nas juntas de silicone junto ao lava-loiças ou banheira? É isto que deve fazer
Outlet de loiças que é o maior do país já é um fenómeno nas redes sociais. E fica na Grande Lisboa
Lavar caixas plásticas tipo tupperware na máquina da loiça faz mal à saúde?
Mais Vistos
00:05:21
1ª Companhia
Trovoada e tremor de terra? Recrutas apanham um verdadeiro susto e Andrea entre em pânico
tvi
00:01:44
1ª Companhia
Mais um desafio de montanhismo? Os recrutas temem o pior pelo mau tempo
tvi
00:02:50
1ª Companhia
Sara Santos vai à enfermaria com o diagnóstico feito e a Enfermeira não aguenta o riso
tvi
00:02:15
1ª Companhia
Filipe Delgado quase que é apanhado em flagrante pelo instrutor Joaquim em momento inédito
tvi
Destaques IOL
Cuidados da pele
Ter uma pele brilhante e saudável depois dos 40 anos é possível. É isto que as japonesas fazem
Cães
Sem dar por isso, pode estar a prejudicar o seu animal no inverno. Não cometa estes erros
Dicas
Quase ninguém conhece esta funcionalidade da máquina da loiça. E acaba com um pequeno pesadelo diário
Sephora
Sephora vai encerrar uma loja em Portugal e está com descontos até 70%