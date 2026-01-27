Quase ninguém conhece esta funcionalidade da máquina da loiça. E acaba com um pequeno pesadelo diário

Vai chegar ao Lidl um robot tipo Bimby muito mais pequeno e muito mais barato

Um problema comum em muitas cozinhas é a dificuldade em fechar a gaveta superior da máquina de lavar a loiça quando são colocados os copos ou chávenas mais altos. No entanto, a criadora de conteúdos Isa Silva partilhou uma dica super útil e que muitos desconhecem que permite resolver a situação com um pequeno ajuste na própria máquina.

A influencer recorreu às redes sociais para explicar que algumas máquinas de lavar a loiça têm um sistema pouco conhecido que permite ajustar a altura da gaveta superior. Nos rolamentos laterais da gaveta existe uma peça mais pequena que pode ser desencaixada, possibilitando assim baixar a “prateleira” alguns centímetros.

Com este ajuste simples, passa a ser possível colocar os copos mais altos na parte superior da máquina, facilitando a organização da loiça e tornando a lavagem mais eficiente.