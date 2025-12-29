Ainda tem dúvidas? Saiba onde deve colocar o detergente e amaciador na sua máquina de lavar a roupa

Especialista alerta: ao fazer isto na sua máquina de lavar a roupa pode danificá-la rapidamente

Qual é o seu tipo de utilizador da máquina de lavar roupa? Mistura detergente com amaciador no primeiro compartimento? Distribui o detergente pelos três sem saber exatamente qual é o correto? Coloca o amaciador à esquerda e o detergente à direita? Ou faz exatamente o contrário?

Sempre que este tema surge nas redes sociais, fica claro que a maioria das pessoas nunca percebeu completamente a função dos três compartimentos da gaveta da máquina de lavar. E, muitas vezes, nem se dão conta de que cada um tem um símbolo específico.

Mas afinal porque é que existem três compartimentos se normalmente usamos apenas detergente e amaciador? Um deles é destinado ao programa de pré-lavagem. Portanto, se não utiliza esta função, não deve colocar nada nesse compartimento.

Segundo o site britânico In The Wash, o sistema é bastante simples:

Pré-lavagem (símbolo I) – Este compartimento é usado apenas quando seleciona a função de pré-lavagem, que acontece antes da lavagem principal. É ideal para roupa muito suja ou com nódoas difíceis. Lavagem principal (símbolo II) – O compartimento mais usado, onde se coloca o detergente da lavagem principal, seja em pó ou líquido. Siga sempre as doses indicadas na embalagem do produto. Atenção: detergentes em pastilhas devem ser colocados diretamente no tambor da máquina. Amaciador (símbolo de flor) – O compartimento menor é reservado para o amaciador. Nunca ultrapasse a linha marcada com “max”.

Veja agora em vídeo como deve proceder: