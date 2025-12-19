Especialista alerta: ao fazer isto na sua máquina de lavar a roupa pode danificá-la rapidamente

A maioria das máquinas de lavar deveria durar entre 15 a 20 anos, mas muitos aparelhos apresentam problemas já aos 7 ou 8 anos. O especialista João, da Electrosacavem, explica que a maior parte das avarias não se deve a defeitos de fabrico, mas sim a má utilização.
“Normalmente, vemos muitas cruzetas danificadas, motores queimados e peças danificadas simplesmente porque os clientes não leem o manual de instruções”, alerta o especialista.
Como usar corretamente a máquina
- Carga máxima apenas no programa sintético: Este programa suporta o peso total indicado pela máquina.
- Programa de algodão: Mesmo que a máquina tenha capacidade para 9 kg, apenas deve colocar 5 kg de algodão. O algodão molhado pesa mais, sobrecarregando o tambor, a correia e o motor, e danificando as peças.
- Roupa molhada pesa mais: Por exemplo, uma peça sintética de 100 g molhada pode chegar a 300 g.
O especialista reforça que, quando a máquina é usada corretamente, seguindo estas indicações, a duração prevista de 15 a 20 anos é facilmente atingida.