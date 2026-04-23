Especialistas revelam os ciclos que devia (e não devia) usar na máquina de lavar

Todos perguntam como a minha casa cheira tão bem. Ninguém sonha que é por lavar a roupa com este produto do Aldi

Basta colocar isto dentro do armário para acabar com a humidade e cheiro a mofo da roupa (e não é um desumificador)

Máquinas de lavar a roupa têm função que muitos desconhecem e que ajuda a remover as nódoas mais difíceis

Quer poupar na fatura de eletricidade? Deve usar este programa da máquina de lavar a roupa, alertam especialistas

Apesar de nos dias de hoje as máquinas de lavar roupa terem dezenas de programas diferentes, a maioria das pessoas continua a usar apenas um ou dois ciclos no dia a dia. Segundo especialistas, esta escolha pode não só prejudicar a lavagem da roupa, como também levar a um maior consumo de água, energia e dinheiro.

Citado pelo site Good Housekeeping, entre os programas que deviam ser mais utilizados está o ciclo eco, que, apesar de demorar mais tempo, consome menos energia e água ao funcionar com temperaturas mais baixas e tempos de lavagem mais longos. Já o programa de autolimpeza é essencial para evitar a acumulação de bactérias e maus cheiros na máquina, especialmente quando se usam frequentemente ciclos a baixas temperaturas.

Outro ciclo importante é o destinado a edredões, pensado para peças volumosas que precisam de uma lavagem mais suave e eficiente, sem comprometer o enxaguamento ou danificar o tecido. Também a roupa desportiva deve ser lavada num programa específico, mais delicado, para preservar os tecidos técnicos.

Por outro lado, há funções que muitos utilizam em excesso. O ciclo de lavagem rápida, por exemplo, pode ser prático, mas não é eficaz para remover sujidade mais difícil nem eliminar todas as bactérias. Já a pré-lavagem deve ser reservada apenas para roupa muito suja, uma vez que aumenta significativamente o consumo de água e detergente. O mesmo acontece com o início diferido, que pode deixar a roupa suja demasiado tempo dentro do tambor, favorecendo odores e proliferação de bactérias.

No geral, os especialistas alertam que conhecer melhor os programas da máquina pode melhorar a qualidade da lavagem e reduzir o desperdício.