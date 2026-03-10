Quer poupar na fatura de eletrecidade? Deve usar este programa da máquina de lavar a roupa, alertam especialistas

Com tantas opções disponíveis nas máquinas de lavar, do ciclo rápido ao eco, passando pelos programas delicados ou intensivos, pode ser difícil perceber qual é realmente o mais adequado para o dia a dia. No entanto, especialistas garantem que a escolha do programa certo pode fazer diferença não só na durabilidade da roupa, mas também na fatura da eletricidade.

Citado pelo site ABC News, de acordo com o especialista da organização de defesa do consumidor Choice, Denis Gallagher, uma das decisões mais importantes passa pela temperatura da água. A maioria das máquinas aquece a água internamente e cerca de 90% da energia que consomem é usada precisamente para esse processo.

Por isso, os especialistas recomendam optar, sempre que possível, por lavagens a frio. Além de consumirem menos energia, são suficientes para limpar a maioria das peças do dia a dia. Roupas delicadas, escuras ou de cores fortes também beneficiam deste tipo de lavagem, já que reduz o risco de encolherem ou perderem cor.

Outra opção considerada eficiente é o programa eco, que utiliza temperaturas mais baixas e menos água. Embora estes ciclos demorem mais tempo, acabam por ser mais económicos a longo prazo.

O programa de algodão, especialmente quando usado com água fria, é também uma escolha comum para lavagens regulares. Este ciclo foi concebido para peças do dia a dia, como T-shirts, lençóis ou toalhas, e tende a oferecer bons resultados sem desgastar demasiado os tecidos.

Já os ciclos rápidos devem ser usados apenas em situações específicas, como quando há pouca roupa ou quando as peças estão apenas ligeiramente sujas. Estes programas lavam em menos tempo, mas podem não enxaguar o detergente de forma tão eficaz.

No geral, os especialistas deixam um conselho simples: para poupar energia e cuidar melhor da roupa, a lavagem a frio e os programas eco ou de algodão continuam a ser as opções mais recomendadas para a maioria das situações.