Maioria das pessoas faz com que máquinas da roupa se estraguem antes do tempo. Especialista explica porquê

Atenção: não se esqueça de fazer isto à máquina de lavar a roupa uma vez por mês

A maioria das máquinas de lavar deveria ter uma vida útil de 15 a 20 anos, mas muitos aparelhos começam a apresentar problemas já aos 7 ou 8 anos. Segundo o especialista da Electrosacavem, a culpa raramente é do fabrico: a maioria das avarias resulta da má utilização pelos utilizadores.

“É comum encontrarmos cruzetas danificadas, motores queimados ou outras peças estragadas simplesmente porque os clientes não consultam o manual de instruções”, alerta o especialista.

Como prolongar a vida útil da máquina

Carga máxima no programa sintético: Este programa suporta o peso total indicado pelo fabricante.

Este programa suporta o peso total indicado pelo fabricante. Programa de algodão: Mesmo que a máquina indique capacidade para 9 kg, apenas deve colocar cerca de 5 kg de algodão. O algodão molhado pesa significativamente mais, sobrecarregando o tambor, a correia e o motor, e podendo danificar as peças.

Mesmo que a máquina indique capacidade para 9 kg, apenas deve colocar cerca de 5 kg de algodão. O algodão molhado pesa significativamente mais, sobrecarregando o tambor, a correia e o motor, e podendo danificar as peças. Roupa molhada pesa mais: Por exemplo, uma peça sintética de 100 g pode chegar a 300 g quando molhada.

O especialista reforça que, ao usar a máquina corretamente e seguir estas orientações, é perfeitamente possível atingir a vida útil prevista de 15 a 20 anos.