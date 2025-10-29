Máquina de lavar a roupa com cheiro desagradável? Provavelmente esqueceu-se deste passo

Ténis, chuteiras ou botas molhados: este secador de sapatos tem ozono e neutraliza o mau cheiro

O interior da máquina de lavar roupa está quase sempre húmido, e esse ambiente é propício para o aparecimento de bolor, fungos e maus odores. Mas há pequenas ações que podem evitar estes problemas, e até prolongar a vida útil do eletrodoméstico, sem gastar dinheiro em produtos caros.

De acordo com o site Daily Wrap, deixar a máquina a arejar depois de cada lavagem é o primeiro passo essencial. O ideal é manter a porta ligeiramente aberta durante alguns minutos para permitir que o tambor seque e a humidade desapareça.

O que muitos desconhecem é que o mesmo deve ser feito com a gaveta do detergente. Essa zona tende a acumular humidade e restos de produto, o que favorece o bolor. Assim, depois de lavar a roupa, deixe a gaveta aberta durante cerca de 15 minutos, tempo suficiente para ventilar sem expor demasiado o interior.

Sempre que possível, retire completamente a gaveta e lave-a com água morna para eliminar resíduos de detergente e amaciador.

Se o bolor já apareceu, não é preciso recorrer a químicos fortes. O vinagre é um aliado eficaz e natural. Misture uma parte de vinagre com duas partes de água, embeba duas esponjas limpas na solução e coloque-as dentro da gaveta.

Deixe atuar entre 15 e 30 minutos, conforme o grau de sujidade. Depois, esfregue bem e seque com papel absorvente. O vinagre, além de neutralizar odores, tem propriedades desinfetantes e branqueadoras que ajudam a eliminar bactérias e fungos.

Com este simples hábito, a máquina de lavar mantém-se limpa, livre de cheiros desagradáveis e a funcionar como nova por muito mais tempo.