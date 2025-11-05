Facebook Instagram
Dicas

Andamos todas a usar a máscara de cabelo de forma errada. Dermatologista revela a forma correta de aplicar

Dermatologista revela o erro mais comum ao usar máscaras capilares
IOL
Hoje às 11:05
Mascara para o cabelo
Mascara para o cabelo
Foto: freepik
Cabelo sem brilho ou crescimento lento? Este massajador da Amazon promete resolver ambos

Até ao dia de hoje, muitas pessoas acreditam que o segredo para tirar o máximo proveito de uma máscara capilar é apenas lavar o cabelo, tirar o excesso de água e só depois aplicar o produto. No entanto, um dermatologista veio agora esclarecer que essa rotina é incorreta.

De acordo com o site Vía País, o especialista Simón Scarano garante que a máscara nutritiva deve ser aplicada com o cabelo seco e antes do champô, e não depois. Segundo ele, este método faz toda a diferença porque transforma a máscara num pré-champô, protegendo a fibra capilar da ação mais agressiva dos produtos de limpeza.

De acordo com Scarano, quando o cabelo é lavado antes da aplicação, as cutículas ficam mais expostas e vulneráveis, o que faz com que parte dos nutrientes da máscara se perca durante o enxaguamento. Já quando se aplica o produto no cabelo seco, este atua diretamente sobre a fibra capilar, ajudando a repor a hidratação e a fortalecer o cabelo antes de ser lavado.

Outro benefício apontado pelo dermatologista é o tempo de atuação. Ao aplicar a máscara em seco, é possível deixá-la agir durante mais tempo, sem a limitação dos poucos minutos no banho, o que potencia os resultados. Este método é especialmente indicado para cabelos secos, pintados ou danificados, que precisam de uma hidratação mais profunda.

A recomendação é simples: aplicar a máscara nutritiva no cabelo seco, deixar atuar entre 15 a 30 minutos, e só depois proceder à lavagem com champô e amaciador habituais. Afinal, o segredo para um cabelo mais saudável pode estar apenas em mudar a ordem dos passos.

RELACIONADOS
Cabelo sem brilho ou crescimento lento? Este massajador da Amazon promete resolver ambos
Cientistas desenvolvem sérum para a alopécia que promete fazer crescer o cabelo em 20 dias
Queda de cabelo depois dos 40? Isto nunca pode faltar na alimentação, alerta especialista
Lavar o cabelo como as mulheres no Japão: uma técnica com resultados impecáveis
Especialista explica um passo fundamental ao lavar o cabelo para ficar mesmo impecável
Influencer que lutou contra o cabelo oleoso toda a vida explica como agora só o lava duas vezes por semana. E sempre impecável
Mais Vistos
00:01:13
Secret Story
Nova pista deixa os concorrentes intrigados e em silêncio
tvi
00:02:34
Secret Story
Já não escondem! Pedro e Marisa de mãos dadas e às festinhas no meio da sala, à frente de todos
tvi
00:02:55
Secret Story
Marisa Susana junta as peças do puzzle sobre o segredo de Pedro e Marisa: «Já entrei no quarto e...»
tvi
00:04:06
Secret Story
Liliana e Fábio em trocas de beijos: «Gosto tanto de ti»
tvi
Destaques IOL
Barreiro
Já viu como vai ser o primeiro condomínio de luxo no Barreiro? Metade das casas já foram vendidas
Jejum intermitente
Quantas horas deve-se fazer jejum intermitente? Nutricionista revela a duração ideal para ativar a autofagia
Dicas
Andamos todas a usar a máscara de cabelo de forma errada. Dermatologista revela a forma correta de aplicar
Saúde
Cientistas desenvolvem sérum para a alopécia que promete fazer crescer o cabelo em 20 dias
Mais Lidas
Lojas
Finalmente abriu um outlet da Zara Home com peças de antigas coleções a preços reduzidos
Famosos
Zé Lopes feliz com conhecido jornalista: "Encantou-me desde o primeiro momento. Amo-o muito"
selfie
Humidade
Vai salvar casas neste inverno: Chegou ao Lidl o desumidificador que também ajuda a secar a roupa
Dois às 10
Famosos da televisão portuguesa 'choram' morte: «Vais fazer falta»
tvi
FC Porto
Villas-Boas: «Há muito tempo que o Sporting tem o presidente do Benfica no bolso»
maisfutebol
Homicídio
Homem mata vizinho em Alcobaça e entrega-se à GNR
cnn