Andamos todas a usar a máscara de cabelo de forma errada. Dermatologista revela a forma correta de aplicar

Até ao dia de hoje, muitas pessoas acreditam que o segredo para tirar o máximo proveito de uma máscara capilar é apenas lavar o cabelo, tirar o excesso de água e só depois aplicar o produto. No entanto, um dermatologista veio agora esclarecer que essa rotina é incorreta.

De acordo com o site Vía País, o especialista Simón Scarano garante que a máscara nutritiva deve ser aplicada com o cabelo seco e antes do champô, e não depois. Segundo ele, este método faz toda a diferença porque transforma a máscara num pré-champô, protegendo a fibra capilar da ação mais agressiva dos produtos de limpeza.

De acordo com Scarano, quando o cabelo é lavado antes da aplicação, as cutículas ficam mais expostas e vulneráveis, o que faz com que parte dos nutrientes da máscara se perca durante o enxaguamento. Já quando se aplica o produto no cabelo seco, este atua diretamente sobre a fibra capilar, ajudando a repor a hidratação e a fortalecer o cabelo antes de ser lavado.

Outro benefício apontado pelo dermatologista é o tempo de atuação. Ao aplicar a máscara em seco, é possível deixá-la agir durante mais tempo, sem a limitação dos poucos minutos no banho, o que potencia os resultados. Este método é especialmente indicado para cabelos secos, pintados ou danificados, que precisam de uma hidratação mais profunda.

A recomendação é simples: aplicar a máscara nutritiva no cabelo seco, deixar atuar entre 15 a 30 minutos, e só depois proceder à lavagem com champô e amaciador habituais. Afinal, o segredo para um cabelo mais saudável pode estar apenas em mudar a ordem dos passos.