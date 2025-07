Há um truque mental para nunca mais perder chaves, óculos ou duvidar se trancou a porta

Quantas vezes já saiu de casa à pressa e perdeu minutos à procura das chaves de casa, ou até mesmo dos óculos de sol? É sempre uma frustração, principalmente quando estamos com pressa.

No entanto, uma criadora de conteúdos, @crisdica360, partilhou uma dica que está a conquistar a as redes sociais e pode ser a solução para a sua próxima distração.

A dica é clara e fácil de aplicar: sempre que pousar um objeto importante em algum lugar, diga em voz alta onde o deixou. Por exemplo: “Deixei as chaves em cima da mesa da sala” ou “A carteira está no armário do corredor”. Parece básico, mas ao verbalizar a ação, o cérebro processa melhor a informação e é mais provável que se lembre do local mais tarde.

Segundo especialistas, esta técnica funciona porque ativa várias áreas do cérebro ao mesmo tempo, o que aumenta as hipóteses de reter a informação. Ao ouvir-se a si próprio a dizer onde deixou um objeto, cria uma espécie de “marca mental” mais forte do que simplesmente deixar o objeto sem pensar.