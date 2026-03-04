Este produto da Mercadona é elogiado por quem o experimenta: elimina nódoas difíceis e devolve o branco às peças

Toda a gente quer este ambientador da Mercadona: equivale a um perfume de 300 euros

Há produtos que compram uma vez por curiosidade e acabam por nunca mais faltar em casa. O Lavatudo Oxi Active da Mercadona está a tornar-se um desses casos.

A razão é simples: funciona. As nódoas que resistem a lavagem atrás de lavagem, gordura, fruta, relva, café, cedem com este produto sem danificar os tecidos nem desbotar as cores. Para quem tem peças brancas em casa, há um bónus extra: ajuda a recuperar o branco original, esse que as lavagens repetidas vão apagando com o tempo.

Mas a verdadeira surpresa está no que este produto faz fora da máquina de lavar. O mesmo frasco que resolve os problemas de roupa serve também para desinfetar bancadas de cozinha, atacar o calcário acumulado no poliban e limpar as juntas entre azulejos, uma das tarefas domésticas mais irritantes e difíceis de resolver com produtos comuns.