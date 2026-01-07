Humidade nos cantos da casa de banho? Este produto da Mercadona faz milagres

Rival da IKEA está a vender edredões nórdicos de casal por 11 euros (e há mais coisas com descontos até 70%)

A criadora de conteúdos @ritarl19 partilhou no TikTok um vídeo onde revela o produto da Mercadona que resolveu de vez o problema da sua casa de banho. Trata-se do multiusos com lixívia desinfetante em spray, concebido para facilitar a limpeza e desinfeção de toda a casa, desde superfícies da cozinha até às manchas mais persistentes de humidade na casa de banho.

O produto destaca-se por limpar em profundidade, chegar a todos os cantos e superfícies difíceis, e por ser apresentado em espuma, evitando salpicos ou gotas. Pode ser utilizado tanto em granito, mármore, materiais aglomerados e vidros, como diretamente em roupa branca ou para desinfetar panos de limpeza.

Segundo a Mercadona, o Multiusos com lixívia permite eliminar a sujidade de forma rápida e eficaz. Para superfícies da casa, basta pulverizar o produto, esfregar e passar um pano húmido. Em manchas mais persistentes, como humidade nas juntas de azulejos ou poliban, recomenda-se deixar atuar durante alguns minutos antes de enxaguar.

A cadeia de supermercado espanhola explica que o spray em espuma facilita o acesso aos cantos mais complicados, tornando possível eliminar manchas escuras de humidade, comuns em casas de banho com pouca ventilação. Para as juntas entre mosaicos ou azulejos, basta aplicar, esfregar com uma escova e enxaguar.