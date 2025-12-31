Nódoas no sofá? Este produto da Mercadona faz milagres

Quem nunca entornou algo no sofá e ficou a lutar contra uma nódoa teimosa? O mesmo acontece com tapetes ou até com os bancos do carro, que facilmente ficam marcados e nem sempre são fáceis de limpar.
A pensar nestas situações do dia a dia, a criadora de conteúdos @cristianapereiralk revelou no Instagram o produto que mais lhe recomendaram para eliminar manchas de forma eficaz. Trata-se do Limpa Carpetes e Tapetes da Mercadona, disponível por apenas 1,75 euros.
Segundo a criadora, o spray atua de forma rápida e ajuda a remover até as nódoas mais difíceis, devolvendo um aspeto limpo e cuidado a sofás, tapetes e até aos bancos do automóvel.
Veja as diferenças: