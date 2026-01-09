"Só usava Kérastase ou Wella até ter descoberto este champô": há mais um fenómeno na Mercadona

Os cabelos oleosos são uma preocupação comum para muitas pessoas. Fatores como alterações hormonais, stress, uso de produtos inadequados ou até hábitos de lavagem incorretos podem contribuir para este problema, tornando essencial a escolha de produtos específicos que ajudem a equilibrar o couro cabeludo sem agredir o cabelo.

Os produtos capilares de marcas reconhecidas como a Kérastase ou a Wella são, para muitas pessoas, um verdadeiro peso na carteira. No entanto, há alternativas mais acessíveis que prometem resultados surpreendentes. Foi o caso do champô Detox da Mercadona que, depois de testado, se destacou pela eficácia, qualidade e claro, pelo preço acessível. "Só usava Kérastase ou Wella até ter descoberto este champô” é uma das reações que mais se repetem entre quem já experimentou o champô Detox da Mercadona.

Indicado para uma limpeza profunda, este champô ajuda a remover impurezas acumuladas no couro cabeludo sem deixar o cabelo oleoso. Pelo contrário, o resultado é um cabelo visivelmente mais leve, solto e com brilho natural.