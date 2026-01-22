Facebook Instagram
Estes são todos os benefícios do creme NIVEA de lata azul. É por isto que continua a conquistar gerações

Conheça todos os benefícios do creme NIVEA de lata azul
IOL
Hoje às 16:33
Creme Nivea
Creme Nivea

Foto: depositphotos

Avaliação científica confirma as propriedades que levaram o creme Nivea a ser um fenómeno mundial

O clássico NIVEA Creme, reconhecido pela icónica lata azul, mantém-se como um dos produtos mais emblemáticos de sempre. Lançado em 1911, foi o primeiro creme à base de óleo e água produzido em larga escala, graças ao inovador Eucerit, que revolucionou os cuidados de pele. Desde então, tornou-se indispensável para pessoas de todas as idades em todo o mundo.

De acordo com a marca, este produto é mais do que uma história centenária, o NIVEA Creme é conhecido pelos seus benefícios únicos para a pele, graças à combinação de Eucerit e Pantenol, que proporcionam hidratação intensa e fortalecem a barreira cutânea.

Benefícios do NIVEA Creme:

  • Hidratação intensa: Ideal para pele seca ou sensível, mantendo-a macia e fresca.
  • Cuidado com cicatrizes: Ajuda a suavizar cicatrizes e aumentar a elasticidade da pele.
  • Prevenção de estrias: Durante a gravidez ou em qualquer fase da vida, previne estrias e garante pele mais elástica.
  • Cuidados com tatuagens: Hidrata a pele irritada, protege contra infeções e ajuda a manter a qualidade da tatuagem.
  • Pele sensível: Adequado para pele com manchas, sardas ou sensível por natureza.
  • Versatilidade de uso: Pode ser usado para remoção de maquilhagem, após um dia de praia ou como cuidado diário do rosto e corpo.
  • Para bebés e crianças: Protege e hidrata a pele delicada desde os primeiros dias de vida.

Mais de um século depois, o creme que conquistou gerações continua a ser um aliado da pele saudável, combinando tradição e eficácia comprovada. Um clássico que prova que cuidar da pele é, acima de tudo, uma questão de hidratação, proteção e suavidade, tudo num único produto.

