Influencer mostra produtos que são muito mais baratos na Normal do que no supermercado

Nos últimos tempos, os preços nos supermercados têm vindo a aumentar significativamente, tornando cada ida às compras numa verdadeira dor de cabeça para todos. Mas a verdade é que existe uma alternativa mais barata numa loja que está a ganhar uma grande popularidade.

Foi exatamente isso que a criadora de conteúdos Thaís Leal, que conta com mais de 158 mil seguidores no Instagram revelou as diferenças de preços entre a loja Normal e os os supermercados tradicionais.

A Normal, uma loja que tem vindo a ganhar popularidade em Portugal, destaca-se por oferecer uma grande variedade de produtos de marcas conhecidas a preços muito mais acessíveis. Desde artigos de higiene e beleza a snacks, chocolates e bebidas, a loja tornou-se uma alternativa atrativa para quem quer poupar sem abdicar das suas marcas favoritas.

Além disso, muitos consumidores revelam que encontram na Normal produtos que nem sempre estão disponíveis nos supermercados tradicionais, tornando a experiência de compra ainda mais vantajosa.