Facebook Instagram
Dicas

Influencer mostra produtos que são muito mais baratos na Normal do que no supermercado

Procura produtos de supermercado mais baratos do que os que encontra? Influencer revela a loja onde tem os mesmo produtos mas a preços muito mais baixos
IOL
Há 3h e 56min
Ginásio ou caminhada? Especialista revela o que tem mais resultados

Nos últimos tempos, os preços nos supermercados têm vindo a aumentar significativamente, tornando cada ida às compras numa verdadeira dor de cabeça para todos. Mas a verdade é que existe uma alternativa mais barata numa loja que está a ganhar uma grande popularidade.

Foi exatamente isso que a criadora de conteúdos Thaís Leal, que conta com mais de 158 mil seguidores no Instagram revelou as diferenças de preços entre a loja Normal e os os supermercados tradicionais.

A Normal, uma loja que tem vindo a ganhar popularidade em Portugal, destaca-se por oferecer uma grande variedade de produtos de marcas conhecidas a preços muito mais acessíveis. Desde artigos de higiene e beleza a snacks, chocolates e bebidas, a loja tornou-se uma alternativa atrativa para quem quer poupar sem abdicar das suas marcas favoritas.

Além disso, muitos consumidores revelam que encontram na Normal produtos que nem sempre estão disponíveis nos supermercados tradicionais, tornando a experiência de compra ainda mais vantajosa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Thaís Leal (@thaislealw)

RELACIONADOS
Ginásio ou caminhada? Especialista revela o que tem mais resultados
Prosperidade e amor: estas são as cores que deve ter no quarto, segundo o Feng Shui
Cabelos brancos cedo? Estudos revelam que pode estar a faltar esta vitamina
Há 3 pequenas mudanças que todos conseguimos fazer e que reduzem o risco de mortalidade, concluem estudos
Beber água às refeições faz mal? Especialista deixa aviso
Mais Vistos
00:01:42
1ª Companhia
Gargalhadas sem fim! Filipe Delgado exemplifica exercício mas parece mais morto do que vivo
tvi
00:00:44
1ª Companhia
Sempre com a resposta na ponta da língua: Filipe Delgado "enche" depois de dar resposta ao Instrutor
tvi
00:03:09
1ª Companhia
A ferver. Rodrigo Castelhano e Andrea Soares rasgam na casaca desta recruta
tvi
00:00:38
1ª Companhia
Digno de meme: Filipe Delgado aparece na formatura só com meia barba feita... e leva castigo!
tvi
Destaques IOL
Saude
"Quando bebes álcool perdes a capacidade de criar novas memórias", avisa médico
Dicas
Influencer mostra produtos que são muito mais baratos na Normal do que no supermercado
Tragédia
Dois meninos morreram soterrados num parque depois de fazerem um buraco na areia
Saude
Ginásio ou caminhada? Especialista revela o que tem mais resultados
Mais Lidas
Tempo
Estado do tempo vai agravar-se: estes serão os distritos mais afetados (e as horas mais difíceis)
away
Segurança
Especialista em chamadas fraudulentas explica: "Cada vez que atende uma chamada, confirma que o seu número está ativo"
Big Brother
Concorrente do Big Brother vai parar ao hospital após sofrer convulsão em direto
tvi
Mouraria
Incêndio deflagra em prédio no centro de Lisboa
cnn
Salvador biernat
Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»
Filipe Delgado
Separou-se da mulher e construiu um "império" ao lado do homem com quem casou em segredo. Hoje é um fenómeno da TV