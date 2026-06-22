Sem tempo para limpar a casa? O Lidl tem à venda este robô e custa menos de 90 euros

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Entre trabalho e a correria do dia a dia, encontrar tempo para limpar a casa nem sempre é uma tarefa fácil. A pensar em quem procura soluções práticas, o Lidl tem à venda um novo aliado para as limpezas domésticas. Trata-se do Robô de Limpeza 2 em 1 SilverCrest, um equipamento que aspira e limpa o chão de forma autónoma e que custa apenas 89 euros.

O destaque vai para a sua função 2 em 1, que combina aspiração e limpeza do chão no mesmo aparelho. Enquanto circula pela casa, o robô recolhe o pó e a sujidade, ao mesmo tempo que ajuda a limpar as superfícies, tornando a manutenção diária mais prática.

Outra das vantagens é a possibilidade de escolher entre quatro modos de limpeza, permitindo adaptar o funcionamento às diferentes divisões da casa e às necessidades de cada momento. Seja para uma limpeza rápida ou para uma passagem mais completa, o equipamento oferece várias opções de utilização.

A pensar na comodidade dos utilizadores, o modelo inclui ainda um recipiente de pó fácil de esvaziar e lavar, simplificando a manutenção após cada utilização.

Com um design discreto e compacto, este robô foi desenvolvido para limpar de forma autónoma, tornando-se um aliado para quem procura mais conforto no dia a dia sem gastar uma fortuna.