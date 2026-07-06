Voltou ao Lidl a solução para duplicar o espaço da bancada de cozinha. E ainda mais barato

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Há produtos que desaparecem rapidamente das prateleiras sempre que regressam às lojas, e este poderá ser um deles. O suporte extensível para bancada voltou ao Lidl e promete ajudar a ganhar espaço extra na cozinha, sendo ideal para quem tem bancadas pequenas ou procura uma melhor organização.

Disponível entre 6 e 12 de julho, o acessório custa 14,99 euros, menos dois euros do que o preço anterior, quando era vendido por 16,99 euros.

O suporte distingue-se pela largura ajustável, que permite adaptá-lo a diferentes espaços e necessidades. Fabricado em aço resistente, pode ser utilizado para criar um segundo nível sobre a bancada, aumentando a área disponível para pequenos eletrodomésticos, utensílios, loiça ou outros acessórios de cozinha.

Com dimensões ajustáveis entre 40 e 64 centímetros de largura, 36 centímetros de profundidade e 41,5 centímetros de altura, o organizador foi pensado para aproveitar melhor o espaço vertical, sem necessidade de fazer alterações na cozinha.

Esta é uma solução simples para quem procura manter a bancada mais organizada e funcional, sobretudo em cozinhas de menor dimensão, onde cada centímetro faz a diferença.

Como acontece com muitas das campanhas do Lidl, a disponibilidade está sujeita ao stock existente em cada loja, pelo que os artigos podem esgotar rapidamente.